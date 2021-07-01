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Футбол в Англии

"Боруссия" сообщила о переходе Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Английский футболист выступал за "Боруссию" с 2017 года
Джейдон Санчо EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Джейдон Санчо
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 1 июля. Полузащитник Джейдон Санчо перешел из германской "Боруссии" в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил генеральный директор дортмундского футбольного клуба Ханс-Йоахим Ватцке, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

На данный момент 21-летний полузащитник находится в расположении сборной Англии на чемпионате Европы, в четырех матчах он появился на поле лишь раз.

"Санчо заключил соглашение с "Манчестер Юнайтед". Джейдон сам хотел перемен, хотя мы и хотели, чтобы он остался у нас", - сказал Ватцке.

Если трансфер состоится, "Манчестер Юнайтед" выплатит отступные в размере €85 млн. Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", из академии которого перешел в "Боруссию" в 2017 году. За "Боруссию" он провел 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи. Вместе с командой он завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

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