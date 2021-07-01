"Фиорентина" объявила об уходе футболиста Рибери

ТАСС, 1 июля. Французский футболист Франк Рибери не стал продлевать контракт с итальянской "Фирентиной" и покинул клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в связи с истечением соглашения "Фиорентину" покинул испанец Борха Валеро.

Ранее портал SportMediaset сообщил, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет "Монца", выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

По итогам прошедшего сезона "Фиорентина" заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков в 38 турах. За флорентийский клуб выступает россиянин Александр Кокорин.

Рибери выступал за "Фиорентину" с лета 2019 года. В прошедшем сезоне француз принял участие в 30 матчах за команду из Флоренции во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь голевых передач. Ранее полузащитник играл за германскую "Баварию", турецкий "Галатасарай", а также французские "Марсель", "Мец", "Брест" и "Булонь". За сборную Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.

В составе "Баварии" Рибери был признан лучшим игроком 2013 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13 и Суперкубок УЕФА 2013 года, стал девятикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка Германии.