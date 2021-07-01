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ММА

СМИ: Нурмагомедов занял второе место в списке самых богатых бойцов UFC

Россиянин заработал за карьеру $40 млн, ирландец Конор Макгрегор - в десять раз больше
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вошел в пятерку самых богатых бойцов лиги за всю историю. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Россиянин занял в списке второе место с заработком $40 млн, лидером является бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ($400 млн). Третье место в списке занимает канадец Жорж Сен-Пьер ($30 млн), четвертое - американец Брок Леснар ($25 млн), пятое - американец Би Джей Пенн ($22 млн).

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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