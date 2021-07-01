Первая олимпийская. 25 лет исполнилось фигуристке Аделине Сотниковой

Самая юная чемпионка России по фигурному катанию, первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, руководитель собственной школы — все это Аделина Сотникова. Вспоминаем самые яркие прокаты фигуристки, которая 20 февраля 2014 года усадила перед телевизорами всю страну и заставила затаив дыхание ждать последних нот рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса.

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Сотникова пришла на каток в четыре года, в восемь — перешла в ЦСКА и стала заниматься под руководством Елены Буяновой. Спортивные судьбы тренера и ученицы во многом перекликаются. Буянова тоже была спортсменкой-первооткрывательницей — самой молодой чемпионкой СССР, первой среди советских фигуристок-одиночниц она поднялась на пьедесталы чемпионата мира и Европы. 12-летняя Сотникова повторила рекорд тренера, в 2008 году выиграв чемпионат России. Столько же лет было Буяновой в 1976-м, когда она завоевала первое для себя золото чемпионата СССР. Вундеркинд — так называли Сотникову, которая показывала серьезный технический уровень, владела каскадами с риттбергером (включая комбинацию тройной лутц — тройной риттбергер). На тот момент они считались самыми сложными у женщин. Сама фигуристка любит вспоминать еще один примечательный момент тех лет. Сотникову в числе других победителей всероссийской Спартакиады пригласили на встречу с президентом России. 12-летняя спортсменка решила сфотографироваться с Владимиром Путиным и представилась президенту так: "Я — Аделина Сотникова, будущая олимпийская чемпионка".

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Из-за возрастных ограничений юная чемпионка России в 2008 году не принимала участие в чемпионатах мира и Европы. В следующем году Сотниковой не удалось повторить свой успех на российском первенстве, она стала только четвертой. Следующий заметный подъем ее карьеры случился в сезоне-2010/11 — фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при, а в феврале стала лучшей на юниорском чемпионате мира в Южной Корее. После победы на мировом первенстве 14-летняя фигуристка призналась, что больше всего на свете мечтает об участии в Олимпиаде. До Игр в Сочи оставалось три года.

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Согласно правилам Международного союза конькобежцев, Сотникова начала выступать на взрослых стартах с 2013 года. Первые соревнования — и сразу медаль. На чемпионате Европы в Загребе фигуристка стала второй, уступив только итальянке Каролине Костнер, причем разрыв в баллах между дебютанткой и пятикратной чемпионкой Европы составил меньше одного балла. Олимпийский сезон для Сотниковой начался не самым блистательным образом. После двух вторых мест на этапах серии Гран-при она впервые в карьере квалифицировалась в финал, где стала предпоследней (пятой), пропустив вперед Мао Асаду, Юлию Липницкую, Эшли Вагнер и Елену Радионову. В январе состоялся чемпионат Европы, и там Сотникова второй раз подряд завоевала серебро. Она вновь обошла Каролину Костнер, но в этот раз уступила дебютантке Липницкой. До Олимпийских игр оставалось меньше месяца.

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Сотникова вошла в состав олимпийской сборной, первая мечта — об участии в Играх — сбылась. Но при этом она не попала в число участников командного турнира по фигурному катанию, обе программы женской части соревнований откатала Липницкая, а сборная России тогда завоевала золото. По словам Сотниковой, та ситуация помогла ей разозлиться, собраться перед индивидуальным турниром. "После командных соревнований я сказала себе, что должна выиграть Олимпиаду в одиночном турнире. Я боролась только сама с собой", — говорила фигуристка. После короткой программы Сотникова занимала второе место, лидировала олимпийская чемпионка 2010 года Ким Ён А. Разрыв в баллах был минимальный. "Поскольку отрыв был маленьким, я выходила бороться за золото. Понимала, что если кататься чисто, то все возможно, — рассказывала Сотникова. — Думала, нужно откататься чисто, сделать все элементы, которые я умею".

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