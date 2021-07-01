{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Наталья Воробьева вошла в состав женской сборной по борьбе на Олимпиаде

Объявление состава состоялось в четверг
Наталья Воробьева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Наталья Воробьева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне Наталья Воробьева вошла в состав женской сборной России по борьбе на Игры в Токио. Объявление состава состоялось в четверг.

Сборную России на Играх представят трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг), двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 53 кг), серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (до 57 кг), чемпионка Европы, призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг) и чемпионка Игр-2012, серебряный призер Игр-2016, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Воробьева (до 76 кг).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
КХЛ
Хоккейный турнир Sochi Hockey Open состоится при любых ограничениях
Соревнования пройдут с 4 по 9 августа в Сочи
Читать полностью