Мусэрский не попал в предварительный состав российской команды на Олимпийские игры

ТАСС, 1 июля. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский не вошел в предварительный состав российской команды на Игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В июне стало известно, что у Мусэрского случился рецидив травмы локтя, после чего волейболист покинул расположение национальной команды. Ранее генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что волейболист может пропустить Игры, позднее его агент Виктор Иванов в разговоре с ТАСС сообщил, что травма Мусэрского оказалась несерьезной и спортсмен может отправиться в Токио.

Тренерский штаб во главе с Туомасом Саммельвуо на данный момент включил в состав 14 человек, среди которых связующие Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Павел Панков ("Динамо", Москва), диагональные Максим Михайлов ("Зенит", Казань), Виктор Полетаев ("Зенит", Санкт-Петербург), блокирующие Илья Власов ("Динамо", Москва), Артем Вольвич ("Зенит", Казань), Ильяс Куркаев ("Локомотив"), Иван Яковлев ("Зенит", Санкт-Петербург), доигровщики Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - "Факел"), Егор Клюка ("Зенит", Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных ("Динамо", Москва), либеро Евгений Баранов ("Динамо", Москва), Валентин Голубев ("Зенит", Казань). В окончательный состав команды попадут 12 человек.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский "Сантори".

В предварительный состав женской сборной также вошли 14 человек, в окончательный состав попадут 12. На данный момент в состав команды Серджо Бузато вошли связующие Полина Матвеева ("Заречье-Одинцово"), Татьяна Романова ("Динамо", Москва), Евгения Старцева ("Динамо - Ак Барс"), диагональные Наталия Гончарова ("Динамо", Москва), Анна Лазарева ("Алтос", Южная Корея), Ксения Смирнова ("Уралочка-НТМК"), блокирующие Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова (все - "Динамо", Москва), Ирина Королева ("Динамо - Ак Барс"), либеро Анна Подкопаева ("Динамо - Ак Барс"), Дарья Пилипенко ("Уралочка-НТМК").

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.