Штерев: женская сборная России по борьбе способна взять медаль Олимпиады в каждом весе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Женская российская команда по борьбе способна завоевать медаль Олимпийских игр в Токио в каждой весовой категории и постарается выиграть как минимум одну золотую награду. Таким мнением с ТАСС поделился болгарский специалист Симеон Штерев, под руководством которого команда готовится к Олимпиаде.

В четверг был объявлен состав сборной на Игры в Токио, в него вошли Стальвира Оршуш (весовая категория до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 53 кг), Валерия Коблова (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Наталья Воробьева (до 76 кг).

"Определение состава - всегда тяжелая задача, ведь многие девочки заслуживали выступить на Играх, а определить в каждом весе надо было только одну. В некоторых весах это было особенно трудно, - рассказал Штерев. - В итоге определяющими в этом вопросе для тренеров стали результаты выступлений и психологическая устойчивость, так что все решения справедливы".

"Когда речь идет о медалях - их чем больше, тем лучше. Хотелось бы, чтобы их было шесть из шести, ведь нет ни одного веса, где мы бы не могли взять медаль - сколько сможем, столько возьмем. Но как минимум одно золото мы постараемся принести", - рассказал тренер.

Штерев отметил, что вся команда серьезно мотивирована на результат: "Все работают, готовятся, все серьезно настроены. Воробьева тренируется как никогда - в буквальном смысле пашет, надеюсь, что она сможет выиграть Олимпиаду - она человек сильный своим духом. Полагаемся на опыт Леры Кобловой - опытный спортсмен, мастер, психологически сильная, и ее борьба день за днем все лучше и лучше".

В настоящее время женская команда проходит подготовку к Играм на базе "Юг Спорт" в Сочи. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.