Петкович: сборная Швейцарии рассчитывает выйти в полуфинал Евро, несмотря на силу испанцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Испании является одной из сильнейших команд мира, однако швейцарские футболисты рассчитывают взять верх и выйти в полуфинал чемпионата Европы. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

"С сегодняшнего дня нам нужно снова стать злыми и голодными, чтобы добраться до полуфинала. Я не скажу, что очень счастлив только от того факта, что мы до сих пор являемся участниками турнира. Следующий матч будет очень сложным, и мы хотим в нем победить", - заметил Петкович.

"Мы знаем, что нам будет противостоять одна из сильнейших команд. Но мы постараемся использовать свой шанс по максимуму и добраться до полуфинала", - добавил тренер швейцарцев.

Петкович также подчеркнул, что все положительные эмоции после победы над чемпионами мира французами (3:3, 5:4 - по пенальти) надо отложить на потом. "Завтра всем нам нужно выложиться на поле по полной, и мы очень уважаем нашего соперника, который сумел забить в двух последних играх десять голов. Я верю, что Швейцария пройдет дальше", - признался специалист.

Петкович рад вернуться в Россию

Журналисты спросили Петковича, каково ему возвращаться в Россию и Санкт-Петербург, где его команда три года назад вылетела в 1/8 финала чемпионата мира после проигрыша шведам (0:1). Также его попросили прокомментировать слухи о том, что ему предложена работа в "Зените".

"Мне всегда хорошо возвращаться в Россию. У меня от этого больше позитивные чувства, чем негативные. Я на самом деле уже не помню, против кого и как мы тогда играли, так как очень сконцентрирован на завтрашней игре. Нам очень важно выиграть матч у такого сильного соперника и выйти в полуфинал", - заключил Петкович.