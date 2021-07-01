Проект "Спортивное наследие - здоровая страна!" объединит более 40 субъектов России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более чем 40 субъектов Российской Федерации должен объединить Всероссийский проект "Спортивное наследие - здоровая страна!". Об этом ТАСС рассказал председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Проект проводится совместно с Минспортом в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Мы рады, что смогли разработать и начать реализацию проекта, который сможет объединить участников из различных регионов страны, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, - сказал Рожков. - В более чем 40 субъектах Российской Федерации состоятся муниципальные и региональные спортивные праздники и фестивали".

Первый этап пройдет с 1 июля по 31 октября. Для его проведения в 43 субъектах будут направлены спортинвентарь, оборудование. А для участников проекта - работников отрасли физической культуры и спорта и членов их семей - выпустят памятные сувениры.

"С 1 сентября начнется реализация второго этапа, который будет проходить в формате индивидуальных онлайн-соревнований. Это уникальный и единственный в своем роде спортивный проект, который позволит всем желающим дистанционно и совместно со своими детьми принять в нем участие. Участникам необходимо выполнять различные упражнения, за которые будут начисляться баллы. По количеству баллов мы не только определим и наградим ценным призом тройку победителей из каждого региона, но и по общей сумме баллов выявим пятерку самых активных субъектов, которые получат суперприз", - отметил он.