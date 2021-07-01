Призовой фонд этапа Суперсерии по триатлону в Нижнем Новгороде увеличен до 620 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Призовой фонд этапа Суперсерии-2021 по триатлону в Нижнем Новгороде, который пройдет 6-7 августа, увеличен до 620 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Большое спасибо Нижнему Новгороду за то, что увеличили призовой фонд. Он составит 620 тыс. рублей для тех профессионалов, которые займут призовые места", - сообщила она на пресс-конференции, посвященной старту триатлонной Суперсерии-2021.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин добавил, что участники соревнований пройдут три этапа, в которых смогут проплыть по Волге и проехать по трассам города. "В Нижнем Новгороде [соревнования дают] возможность проплыть по самой большой реке в Европе - Волге, потом выйти из воды и проехать по городским трассам, по которым фактически невозможно проехать в быту. Потом пробежаться и посмотреть на самые красивые достопримечательности города, это будет фантастический праздник. Уверен, что этот старт в Нижнем Новгороде мы сделаем на постоянной основе", - пояснил он.

Суперсерия-2021 состоит из семи этапов, основная цель которых - объединить на одной площадке любительское и профессиональное сообщества триатлона, привлечь массовое внимание зрителей и поставить триатлон в один ряд с самыми зрелищными видами спорта. Любители триатлона получают возможность выступить с профессионалами на одной площадке и сравнить результаты. Профессиональные спортсмены принимают участие в Суперсерии не только для того, чтобы промежуточно отследить свои результаты на крупнейших триатлонных мероприятиях России, но и ради того, чтобы побороться за призовой фонд, который будет создан специально для профессионалов на каждом этапе серии. При этом у профессиональных спортсменов есть возможность попасть на любой этап серии бесплатно, оставив заявку на участие.