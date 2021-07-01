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Уимблдон

Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

В матче второго раунда россиянин победил испанца Карлоса Алькараса-Гарфию
Даниил Медведев EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 1 июля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса-Гарфию в матче второго круга Уимблдона.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем, который посеян на турнире под 32-м номером, и французом Бенжаменом Бонзи, занимающим 119-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

26 июня россиянин выиграл первый в карьере турнир на травяных кортах, победив на испанской Мальорке. Медведев занимает второе место в рейтинге АТР. На счету россиянина 11 титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на US Open - 2019 и на Australian Open в 2021 году). Алькарас-Гарфия занимает 75-е место в рейтинге ATP, высшим достижением на турнирах Большого шлема для 18-летнего испанца является выход в третий круг Roland Garros этого года.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема, призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз, из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся, в 2019-м победителем стал Новак Джокович. Соревнования завершатся 11 июля.

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