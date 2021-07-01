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Евро-2020

Лапорт: испанцы выйдут на матч со швейцарцами, как на финал чемпионата Европы

Встреча 1/4 финала Евро между командами пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Команда Испании, ставящая перед собой задачу выхода в полуфинал чемпионата Европы, не имеет права недооценивать швейцарцев. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил защитник сборной Испании Эмерик Лапорт.

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Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

"Мы должны играть завтра так, как будто это финал чемпионата Европы. Мы не можем позволить себе ошибиться, так как любой промах способен отправить нас домой. На этом турнире мы хотим пройти так далеко, как только можем, поэтому будем сосредоточены на игре против сборной Швейцарии", - сказал Лапорт, отвечая на вопрос об опасности недооценки соперника.

"Я не знаю, являемся ли мы фаворитами в предстоящем матче. Но мы очень хорошо себя показали в последних двух играх, поэтому нас очень непросто победить. Все мы надеемся, что сможем пройти дальше", - добавил футболист.

В матче 1/8 финала сборная Испании в дополнительное время со счетом 5:3 оказалась сильней хорватов, серебряных призеров последнего чемпионата мира. Швейцарцы на этой стадии турнира взяли верх над чемпионами мира французами (3:3, 5:4 - по пенальти).

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