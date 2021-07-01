Россия и Сербия договорились развивать сотрудничество в сфере спорта

БЕЛГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Сербия и Россия намерены углублять и развивать взаимодействие в сфере спорта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики по итогам встречи министров спорта Вани Удовичича и Олега Матыцина.

"Министр молодежи и спорта Республики Сербия Ваня Удовичич разговаривал сегодня с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным об организации предстоящего мирового первенства по боксу, хозяйкой которого станет Сербия, а также о подписании меморандума о сотрудничестве в области спорта между двумя странами. В ходе встречи министры высказали обоюдную готовность развивать дальнейшее сотрудничество и таким образом углублять отличные двусторонние отношения России и Сербии", - говорится в сообщении.

Как сообщило Минспорта Сербии, на встречи министров присутствовал президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Как ранее информировало Минспорта РФ, Матыцин в ходе поездки в Белград принял участие в заседании оргкомитета мужского чемпионата мира по боксу, который пройдет в Белграде с 26 октября по 6 ноября. В мероприятии также принял участие президент Сербии Александар Вучич. Как заявил российский министр, Министерство спорта РФ и Федерация бокса России окажут максимальную помощь Сербии в организации турнира..