СМИ: "Спартак" заинтересован в покупке футболиста "Бешикташа" Ляича

ТАСС, 1 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" сделал предложение по трансферу сербского полузащитника турецкого "Бешикташа" Адема Ляича. Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

Сообщается, что руководство турецкой команды хочет продать 29-летнего игрока. Помимо "Спартака" в нем заинтересованы итальянские "Дженоа" и "Торино". По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €6 млн, а его контракт с "Бешикташем" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ляич выступает за "Бешикташ" с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча за команду, на его счету два гола и пять результативных передач. Ранее он выступал за итальянские клубы "Фиорентина", "Рома", "Интер" и "Торино". В его активе 47 матчей за сборную Сербии и девять забитых мячей.