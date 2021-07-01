Четыре олимпийские чемпионки по очереди сыграют роль Людмилы в ледовом шоу Навки в Сочи

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Татьяна Навка, Алина Загитова, Аделина Сотникова и Татьяна Волосожар по очереди сыграют главную роль в мюзикле на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила", который будет проходить с 1 июля по 30 сентября в "Сочи Парке".

"Впервые в роли Людмилы будут выступать четыре олимпийские чемпионки по очереди. У зрителей будет возможность увидеть их всех и сравнить. В роли Людмилы у нас будет Алина Загитова, с завтрашнего дня будет кататься Аделина Сотникова - чемпионка [Олимпиады] в Сочи 2014 года, также будет кататься сочинская олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар", - сказала Навка в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной запуску шоу.

Роль Руслана будет исполнять фигурист Петр Чернышев.

Шоу будет проходить в самом большом в России цирковом шатре "Сочи Парк Арена", где специально для выступлений залили порядка 160 кубометров льда. Классический сюжет постановки "Руслан и Людмила" усовершенствован с помощью современных технологий и трюков, а также благодаря декорациям.

"Сочи Парк" - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.