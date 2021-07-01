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Евро-2020

Витсель: футболисты сборной Бельгии индивидуально сильнее итальянцев

Встреча 1/4 финала Евро между командами пройдет 2 июля в Мюнхене
Аксель Витсель EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Аксель Витсель
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 1 июля. Футболист сборной Бельгии Аксель Витсель считает, что бельгийские игроки сильнее итальянских с точки зрения индивидуальных качеств. Комментарий Витселя приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч четвертьфинала чемпионата Европы между командами Бельгии и Италии состоится в пятницу на стадионе в Мюнхене, начало - 22:00 мск.

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"Жоржиньо и [Марко] Верратти очень хорошие игроки. У Италии очень сильная линия полузащиты, они заслуживают похвалы. Я с нетерпением жду начала матча, чтобы попробовать проявить себя против таких отличных игроков", - сказал Витсель.

"Я думаю, что у нас есть больше футболистов, которые могут сделать преимущество в игре за счет индивидуальных действий, но у итальянцев очень сильный состав. Это будет тяжелая битва, нам необходимо играть смело. Мы не можем играть, как против португальцев, где мы последние 20 минут защищались, это не сработает", - добавил он.

В матче 1/8 финала бельгийцы победили португальцев со счетом 1:0, а итальянцы в дополнительное время переиграли австрийцев со счетом 2:1.

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Евро-2020
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