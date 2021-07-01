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WTA

Женские теннисные турниры в Японии и Китае отменены из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в сентябре после завершения US Open

ТАСС, 1 июля. Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отменить турниры в Азии в нынешнем году. Об этом сообщил генеральный директор WTA Стив Саймон, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Турниры в Японии и Китае должны были пройти в сентябре после завершения US Open (30 августа - 12 сентября), в том числе два турнира серии WTA Premier в китайских Ухане и Пекине.

"Мы разочарованы тем, что наши мероприятия в Китае и Японии не состоятся в этом году", - сказал Саймон.

В китайском Шэньчжэне запланирован Итоговый турнир WTA. Отмечается, что на данный момент нет решения об отмене турнира, который проходит в октябре-ноябре, однако проводятся переговоры.

В прошлом сезоне WTA также отменила турниры в Японии и Китае из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, в том числе Итоговый турнир.

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