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Футбол в России

СМИ: бразильский футболист "Интера" Далберт может перейти в ЦСКА

По информации портала Tutto Calciomercato 24, агент 27-летнего игрока уже общался с представителями армейцев
Далберт AP Photo/Antonio Calanni
Описание
Далберт
© AP Photo/Antonio Calanni

ТАСС, 2 июля. Бразильский защитник итальянского футбольного клуба "Интер" Далберт может стать игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает портал Tutto Calciomercato 24.

По информации источника, агент 27-летнего игрока уже общался с представителями ЦСКА. Сообщается, что "Интер" просит за Далберта около €6-7 млн. По информации портала Transfermarkt, контракт защитника с итальянским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Далберт стал игроком "Интера" в 2017 году. Прошлый сезон бразилец провел в аренде во французском "Ренне". Он сыграл в 18 матчах команды и отметился одной голевой передачей. Ранее Далберт также выступал за португальскую "Виторию", французскую "Ниццу", итальянскую "Фиорентину".

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