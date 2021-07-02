СМИ: бразильский футболист "Интера" Далберт может перейти в ЦСКА

ТАСС, 2 июля. Бразильский защитник итальянского футбольного клуба "Интер" Далберт может стать игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает портал Tutto Calciomercato 24.

По информации источника, агент 27-летнего игрока уже общался с представителями ЦСКА. Сообщается, что "Интер" просит за Далберта около €6-7 млн. По информации портала Transfermarkt, контракт защитника с итальянским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Далберт стал игроком "Интера" в 2017 году. Прошлый сезон бразилец провел в аренде во французском "Ренне". Он сыграл в 18 матчах команды и отметился одной голевой передачей. Ранее Далберт также выступал за португальскую "Виторию", французскую "Ниццу", итальянскую "Фиорентину".