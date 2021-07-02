Reuters: американская легкоатлетка Ричардсон может пропустить Олимпиаду из-за допинга

ТАСС, 2 июля. Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон может пропустить Олимпийские игры в Токио из-за допинг-теста с положительным результатом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации издания, в допинг-пробе Ричардсон обнаружили каннабис.

По итогам олимпийской квалификации Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров с результатом 10,86 секунды. Ранее агентство Reuters сообщило, что 21-летняя спортсменка пропустит этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, который должен пройти 4 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.