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Reuters: американская легкоатлетка Ричардсон может пропустить Олимпиаду из-за допинга

По итогам олимпийской квалификации 21-летняя спортсменка заняла первое место в беге на 100 метров
Ша'Кэрри Ричардсон AP Photo/Ashley Landis
Описание
Ша'Кэрри Ричардсон
© AP Photo/Ashley Landis

ТАСС, 2 июля. Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон может пропустить Олимпийские игры в Токио из-за допинг-теста с положительным результатом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации издания, в допинг-пробе Ричардсон обнаружили каннабис.

По итогам олимпийской квалификации Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров с результатом 10,86 секунды. Ранее агентство Reuters сообщило, что 21-летняя спортсменка пропустит этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, который должен пройти 4 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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