Российские команды по семи видам спорта будут готовиться в Японии к Олимпиаде

В Японии будут тренироваться сборные по гольфу (14 июля - 1 августа, женщины), гребному слалому (8-24 июля), гребному спорту (2-18 июля), парусному спорту (11-13 июля), прыжкам в воду (13-21 июля), регби-7 (10-23 июля, женщины) и тхэквондо (12-26 июля).

ТАСС, 2 июля. Представители сборной России по семи видам спорта будут тренироваться в Японии на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Первая группа российских спортсменов прибыла в Токио для подготовки к Олимпиаде

В Приморском крае проведут сборы 14 команд: 13 во Владивостоке и одна - в Партизанске. Во Владивостоке будут тренироваться сборные по бадминтону (11-20 июля), боксу (2-20 июля), дзюдо (9-27 июля), легкой атлетике (21-30 июля), плаванию (7-22 июля), спортивной борьбе (вольная борьба, мужчины - 17 июля - 4 августа; вольная борьба, женщины - 11-30 июля, греко-римская борьба - 13-30 июля), стендовой стрельбе (11-25 июля), триатлону (6-24 июля), баскетболу 3х3 (10-17 июля), пулевой стрельбе (13-25 июля), стрельбе из лука (12-18 июля), художественной гимнастике (11 июля - 3 августа), водному поло (16-20 июля, женщины); в Партизанске - сборная по гребле на байдарках и каноэ (7-30 июля).

В Хабаровском крае будут тренироваться сборные по велосипедному спорту (ВМХ, парк - 21-25 июля, маунтинбайк - 14-21 июля), прыжкам на батуте (13-25 июля), фехтованию (8-22 июля), в Бурятии - по боксу (30 июня - 18 июля, женщины), синхронному плаванию (13-29 июля), в Сахалинской области - по теннису (8-18 июля) и карате (13 июля - 1 августа).

В подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск" будут готовиться сборные по современному пятиборью (14-31 июля), волейболу (1-17 июля), гандболу (8-17 июля, женщины), легкой атлетике (1 июля - 2 августа), на базе "Озеро Круглое" - сборные по спортивной гимнастике (20 июня - 16 июля) и плаванию на открытой воде (1-30 июля), на базе "Юг Спорт" в Сочи - команда по тяжелой атлетике (9-31 июля).

Пять сборных - в Европе

Пять сборных проведут сборы в Европе: в Германии - по конному спорту (выездка - 14 мая - 6 июля, троеборье - 16 мая - 11 июля), в Швейцарии - по пляжному волейболу (3-12 июля), в Италии и Андорре - по велоспорту (шоссе - 21 июня - 21 июля), в Нидерландах - по гандболу (1-5 июля, женщины), во Франции - по триатлону (21 июня - 18 июля, женщины).

В рамках заключительного этапа подготовки Минспорт России обеспечил базы специализированным оборудованием и инвентарем.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.