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Летние олимпийские виды спорта

Стали известны соперники "Ростов-Дона" и ЦСКА в женской гандбольной Лиге чемпионов

Новый сезон турнира начнется 12 сентября

ТАСС, 2 июля. Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

"Ростов-Дон" сыграет в группе А, соперниками россиянок по группе станут французский "Брест", венгерский "Ференцварош", черногорская "Будучность", румынский "Бухарест", германская "Боруссия", датский "Эсбьерг" и хорватская "Подравка".

ЦСКА встретится с норвежским клубом "Вайперс", словенским "Кримом", датским "Оденсе", венгерским "Дьёром", французским "Метцем", турецким "Кастамону" и шведским "Сёфехофом".

Сезон Лиги чемпионов начнется 12 сентября и завершится 30 мая 2022 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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