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Футбол в России

"Локомотив" подписал контракт с 18-летним белорусским футболистом Зиновичем

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет

ТАСС, 2 июля. Белорусский полузащитник Кирилл Зинович стал футболистом московского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 18-летним игроком рассчитан на пять лет.

Зинович является воспитанником "Минска". В текущем сезоне чемпионата Белоруссии, который является для него дебютным в составе главной команды, 18-летний полузащитник провел 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В составе сборной Белоруссии среди игроков не старше 17 лет он сыграл в шести матчах и забил три мяча.

"Локомотив" начнет новый сезон чемпионата России 24 июля дома матчем против тульского "Арсенала".

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