Церемонию открытия Игр в Токио продлят на полчаса из-за мер против коронавируса

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Время проведения церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 23 июля продлено на полчаса из-за мер против распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении оргкомитета "Токио-2020".

СМИ: часть соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

Изначально мероприятие должно было начаться в 20:00 по местному времени (14:00 мск) и завершиться в 23:00 (17:00 мск). Однако организаторы приняли решение продлить церемонию на полчаса.

Как уточняет агентство Kyodo, это связано с тем, что из-за необходимости соблюдения социальной дистанции традиционный проход национальных олимпийских сборных по стадиону займет больше времени, чем предполагалось.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.