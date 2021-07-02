Черчесов: Смолов не умеет справляться с ролью запасного в сборной России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов плохо справляется с ролью запасного, поэтому его не было в составе сборной России на чемпионате Европы по футболу. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В составе сборной на турнире выступали трое нападающих - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев ("Спартак"). Команда заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. После победы с "Локомотивом" в Кубке России Смолов написал пост в Instagram с резкой фразой, которую можно было отнести к его невызову в сборную.

"В сборной формируется трио нападающих, которые друг друга устраивают и подменяют, Смолова не было в команде несколько лет, - сказал Черчесов. - Соболев, Дзюба и Заболотный забивают больше Смолова, они делают свою работу. Мы выбирали между Смоловым и Соболевым, Заболотный был вне конкуренции. Да, Смолов себя проявил и заслужил [вызов], но как он будет справляться с ролью запасного? В нашем понимании, с ролью запасного он не справляется".

"Роль основного нападающего дана другому в сборной России. На мой вопрос Смолов дал ответ сам, выложив пост в Instagram. Помощники сказали: "Да, Саламыч, ты был прав". Если футболист выдал такую реакцию, когда находился в запасе, то такой же пост, возможно, был бы и на Евро", - добавил Черчесов.

Главный тренер сборной России также объяснил невызов голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме. "Он играл неважно у себя в клубе, с командой Сан-Марино играл Антон Шунин, - отметил Черчесов. - В матче с "Зенитом" он (Гилерме) пропустил шесть голов. Нам нужен вратарь, который должен выручать, а нам опять играть с командой Бельгии на том же стадионе, где он за "Локомотив" пропустил четыре от бельгийцев (в матче отбора к Евро), шесть - от "Зенита". Если игрок такого уровня не рассчитывается как номер один, то больно не брать, но мы приняли такое решение".