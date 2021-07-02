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Евро-2020

Черчесов заявил, что Кокорин сейчас не является кандидатом в сборную России

Нападающий с января выступает за итальянскую "Фиорентину"
Александр Кокорин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Кокорин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин сейчас не входит в число кандидатов в сборную России по футболу. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Кокорин не был вызван в сборную России для участия в чемпионате Европы.

"За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Мы знаем, где он. Из "Сочи" попасть ему в сборную было бы легче, чем из "Фиорентины", - сказал Черчесов.

В "Фиорентину" Кокорин перешел в январе этого года из московского "Спартака". За итальянский клуб 30-летний игрок провел четыре матча. В сезоне-2019/20 он выступал за "Сочи", в котором за 10 игр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. За национальную сборную провел 47 матчей, забив 12 голов.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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