"Спартак" выкупил права на футболиста Виктора Мозеса

ТАСС, 2 июля. Защитник Виктор Мозес на постоянной основе перешел в московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на два сезона. В прошлом сезоне нигериец выступал за столичный клуб на правах аренды, он принадлежал английскому "Челси". За красно-белых в прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В составе "Челси" Мозес стал победителем Лиги Европы в 2013 году, а также выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018). Также он выступал за английские "Кристал Пэлас", "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер". В составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций (2013), в 2018 году завершил выступления за национальную команду.

"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.