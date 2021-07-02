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Футбол в России

"Томь" готова остаться в Футбольной национальной лиге

Команда может заменить в лиге клуб "Чайка"

ТАСС, 2 июля. Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова заявила о готовности томского клуба остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Комментарий Смирновой приводит газета "Спорт-Экспресс".

В пятницу Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о переводе "Чайки" в Олимп - Профессиональную футбольную лигу за организацию трех договорных игр с участием клуба.

"Да, мы остаемся в ФНЛ. Конечно, сложная ситуация, но мы готовы. Держали в запасе вариант, что мы сохраним прописку, верили и надеялись на это, - сказала Смирнова. - Сейчас будем корректировать селекцию, подусилимся".

Согласно регламенту место "Чайки" в ФНЛ в следующем сезоне займет "Томь", которая стала 18-й в прошедшем розыгрыше, набрав 41 очко в 42 турах, и вылетела в ПФЛ.

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