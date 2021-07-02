Зона публичного просмотра матчей Евро открылась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Зону публичного просмотра решающих матчей чемпионата Европы по футболу открыли в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Площадка начала работу за несколько часов до четвертьфинальной игры между сборными Швейцарии и Испании - последней встречи Евро на стадионе в Петербурге, которая начнется в 19:00 мск.
"Как и в Футбольной деревне на Конюшенной площади, максимальная вместимость на Дворцовой - 3 000 человек. Все гости зоны публичного просмотра обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Призываю всех соблюдать эти простые правила, чтобы провести последнюю неделю футбольного праздника в максимальной безопасности", - отметил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Поклонников футбола ждут в дни матчей с 2 по 11 июля (2 и 3 июля - 1/4 финала, 6 и 7 июля - полуфиналы, 11 июля - финал). В эти дни площадка будет открываться за три часа до начала трансляции, а закрываться на вход - за 20 минут до окончания матча.
При входе на площадку расставлены ограждения, распределяющие потоки пришедших на несколько зон досмотра, у всех измеряют температуру. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь фестиваля Евро-2020 Евгения Заславская, противоэпидемические меры в зоне просмотра на Дворцовой площади такие же, как и на двух других площадках - на Конюшенной площади и в спорткомплексе "Юбилейный". "Мы проверяем у всех маски, просим надевать их сразу при входе, и на площадке волонтеры постоянно подходят, напоминают гостям", - отметила она. Говоря об отличиях этой фан-зоны, Заславская отметила, что на Дворцовой для болельщиков не предусмотрены активности в виде поля для мини-футбола, аквагрима и различных конкурсов.
Центральный элемент фан-зоны - это огромный экран, который разместился перед аркой Главного штаба, рядом с ним расположена сцена. На круговом экране с надписью "UEFA Festival St.Petersburg" транслируются под музыкальное сопровождение красочные фотографии зрителей матчей и их посты в социальных сетях, посвященные Евро-2020. Болельщиков перед началом программы развлекал талисман Евро-2020 Скиллзи, игравший в футбол со всеми желающими.
"В ожидании матчей болельщики смогут посмотреть шоу "Мосты времени": сюжеты о лучших моментах из истории турнира. Для каждого дня трансляций выбран один из ярких финалов чемпионатов Европы. Мы вспомним финал Евро-2008 в Вене и послушаем музыку Иоганна Штрауса. Рассказ о Евро-1976, где победила Чехословакия, музыканты сопроводят песнями чехословацкой эстрады", - рассказал Пиотровский. Также для гостей будут проводить викторины на знание турнира и показывать музыкальные номера с участием ведущих театров и коллективов Санкт-Петербурга (театр "Суббота", Olympic Brass Orchestra и другие).