Зона публичного просмотра матчей Евро открылась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Зону публичного просмотра решающих матчей чемпионата Европы по футболу открыли в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Площадка начала работу за несколько часов до четвертьфинальной игры между сборными Швейцарии и Испании - последней встречи Евро на стадионе в Петербурге, которая начнется в 19:00 мск.

"Как и в Футбольной деревне на Конюшенной площади, максимальная вместимость на Дворцовой - 3 000 человек. Все гости зоны публичного просмотра обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Призываю всех соблюдать эти простые правила, чтобы провести последнюю неделю футбольного праздника в максимальной безопасности", - отметил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Поклонников футбола ждут в дни матчей с 2 по 11 июля (2 и 3 июля - 1/4 финала, 6 и 7 июля - полуфиналы, 11 июля - финал). В эти дни площадка будет открываться за три часа до начала трансляции, а закрываться на вход - за 20 минут до окончания матча.