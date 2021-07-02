Помощник Тедеско заявил, что не обсуждал с ним возможность работы в сборной России

ТАСС, 2 июля. Помощник бывшего главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско Макс Урванчки не обсуждал с немецким специалистом возможность работы в сборной России. Комментарий Урванчки приводит газета "Спорт-Экспресс".

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера "Спартака" в конце сезона в связи с окончанием контракта. На посту тренера его сменил португалец Руй Витория.

"Я не думал о работе в сборной России. Мы с Доменико пока не обсуждали возможность дальнейшей работы в России, - сказал Урванчки. - Мы наконец вернулись к семье, хотим хотя бы пять недель провести с ними. Для нас сейчас это важно".

Также немец отметил, что надеется на продолжение работы с Тедеско. "Это слухи, что мы были готовы остаться в "Спартаке". Даже не знаю, откуда это возникло. Что касается моего будущего, то мне бы хотелось продолжить работать с Доменико. Пока мы взяли паузу, наслаждаюсь первым полноценным отпуском в жизни".

"Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.