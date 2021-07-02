Попов: "Спартак" не будет продавать ключевых футболистов в летнее трансферное окно

ТАСС, 2 июля. Футбольный клуб "Спартак" не собирается продавать ключевых игроков в летнее трансферное окно. Об этом заявил спортивный директор команды Дмитрий Попов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Ключевых игроков мы не будем продавать. Крал? Я сказал про ключевых игроков, а не про Крала. Кто из них ключевой, мы сейчас не будем говорить, - сказал Попов. - У нас есть понимание, какие игроки должны остаться, а каких мы должны продать".

Также спортивный директор рассказал, при каких условиях будет принято решение о продаже футболистов. "Принимать решения о продаже игроков мы будем совместно с главным тренером. Разговоры про трансферы будут вестись, когда Руй Витория познакомится с большей частью команды, в том числе и с молодежью. Это логично".

Ранее портал The Athletic сообщил, что интерес к полузащитнику сборной Чехии Алексу Кралу проявляет английский "Вест Хэм".

"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.