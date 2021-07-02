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Футбол в России

"Спартак" работает над новыми контрактами с футболистами Джикией и Жиго

Текущие соглашения с игроками действуют до окончания сезона-2021/22

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" работает над подписанием новых контрактов с защитниками Георгием Джикией, Самюэлем Жиго и Ильей Кутеповым, а также полузащитником Зелимханом Бакаевым. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Текущие соглашения с футболистами действуют до окончания сезона-2021/22.

"Будут ли продлены Кутепов, Жиго, Джикия и Бакаев? Мы работаем, - сказал Мележиков. - Будем после австрийского сбора разговаривать и с Джикией, и с Сэмом [Жиго]", - сказал Мележиков.

Генеральный директор "Спартака" также сообщил, что клуб получил предложение по трансферу нападающего Педро Роши. "В деталях я его озвучивать не буду, тем более мы пока на начальной стадии. Но это уже прямое предложение от клуба. И здесь помогли посредники с той стороны", - отметил Мележиков.

"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Российский футбол
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