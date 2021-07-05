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Допинг в спорте

Двукратного чемпиона Европы по самбо Ибрагимова дисквалифицировали на 5 лет за допинг

Отстранение отсчитывается с 15 апреля 2021 года
Хадис Ибрагимов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хадис Ибрагимов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо россиянин Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Ибрагимову 26 лет, в настоящее время он выступает в смешанных единоборствах (ММА), всего на его счету восемь побед и четыре поражения в ММА. Боец является бывшим чемпионом лиги М-1 в полутяжелом весе. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) он провел четыре поединка, во всех потерпев поражение.

В 2016 году Ибрагимов выиграл золото чемпионата Европы по боевому самбо в весе до 90 кг, а в 2019 году стал чемпионом Европы в весе до 100 кг.

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