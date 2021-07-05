Хоккеист "Бостона" Кэмпфер заключил контракт с "Ак Барсом"

ТАСС, 5 июля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о заключении соглашения с американским защитником Стивеном Кэмпфером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один год.

Кэмпфер был задрафтован "Анахаймом" в 2007 году под общим 93-м номером. Последние три сезона в Национальной хоккейной лиге он провел в составе "Бостона". Также он выступал за "Миннесоту", "Флориду" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2011 году "Бостон" стал обладателем Кубка Стэнли, но Кэмпфер из-за травмы не сыграл в плей-офф, а также не провел необходимого количества игр в регулярном чемпионате, из-за чего его имя не было нанесено на трофей. "Бостон" подал апелляцию на решение лиги, но получил отказ, после чего клуб принял решение подарить хоккеисту чемпионский перстень.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 231 матч, набрав 39 (15 шайб + 24 передачи), в плей-офф на его счету три игры, в которых он забросил одну шайбу.

"Ак Барс" в минувшем сезоне дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где уступил омскому "Авангарду" в серии со счетом 3-4.