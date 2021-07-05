Чемпионку России среди молодежи бегунью Шевнину дисквалифицировали за допинг

ТАСС, 5 июля. Чемпионка России среди молодежи (до 20 лет) в беге на 400 м София Шевнина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсменка дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация Шевниной отсчитывается с 28 января 2021 года.

Шевниной 20 лет, она выиграла чемпионат России на дистанции 400 м среди молодежи (до 20 лет) в 2019 году. На юниорском чемпионате России она заняла третье место в этой дисциплине.