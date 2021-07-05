Федун не исключает возвращения Черчесова в "Спартак"

ТАСС, 5 июля. Владелец "Спартака" Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу Станислава Черчесова. Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год, под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России (2007).

"Никогда не говори "никогда". У меня уже был опыт работы с ним", - сказал Федун.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. В мае клуб подписал двухлетний контракт с португальским тренером Руем Виторией, который сменил на посту немца Доменико Тедеско.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. На чемпионате Европы 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B.

До прихода в сборную Черчесов возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16. Кроме того, специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), а также "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), "Терек" (2011-2013), "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).