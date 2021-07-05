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ММА

Боксер Фьюри заявил о намерении провести поединок против чемпиона UFC Нганну

О дате и месте боя не сообщается

ТАСС, 5 июля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француза Франсиса Нганну. Комментарий спортсмена приводит газета Irish Mirror.

"Я и Нганну выйдем в маленьких перчатках и проведем этот бой, - сказал Фьюри. - Как только я покончу с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа, буду сражаться с Нганну в восьмиугольнике в четырехунциевых перчатках. В любом случае, бой будет в стойке, так как он не борец".

24 июля Фьюри проведет третий поединок против американца Уайлдера.

В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (ММА), все победы в UFC он одержал нокаутом не позднее второго раунда.

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