Матыцин: спортсмены из 16 стран приехали на чемпионат Европы по пятиборью в Россию

"Хочу поблагодарить наших гостей - представителей 16 стран, которые приехали на этот праздник. Ведущие спортсмены покажут нам свое мастерство", - сказал Матыцин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Спортсмены из 16 стран прибыли в Нижний Новгород для участия в чемпионате Европы по современному пятиборью. Об этом сообщил на открытии соревнований глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин.

На чемпионат Европы по пятиборью пустят только тех зрителей, у кого есть защита от ковида

По его словам, чемпионат проводится в очень непростых условиях для всего спорта, однако Нижегородская область, российская и европейская федерации организовали его на высоком уровне. "От министерства спорта хочу сказать слова признательности губернатору, правительству региона за удивительную атмосферу праздника и профессиональную подготовку чемпионата Европы. Хочу поблагодарить всероссийскую и европейскую федерации за поддержку и проведение этого значимого турнира", - добавил Матыцин.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, современное пятиборье - это уникальный и красивейший вид спорта. "И я уверен, что как ветераны, так и те, кто эти соревнования увидит впервые, останутся его поклонниками и будут способствовать его популяризации в нашей стране в целом", - сказал Никитин. По его словам, в Нижний Новгород приехали 120 спортсменов.

Победитель Олимпиады 2000 года и руководитель рабочей группы Федерации современного пятиборья России "Токио-2020" Дмитрий Сватковский на церемонии открытия добавил, что Нижний Новгород намерен бороться за право проведения чемпионата мира по современному пятиборью.

Соревнования по программе чемпионата Европы пройдут на территории стадиона "Нижний Новгород" (конкур, лазер-ран), ФОКа "Мещерский" (фехтование) и бассейна "Дельфин" (плавание). Турнир продлится с 5 по 11 июля,

Отбор на Олимпиаду в Токио

Ранее сообщалось, что российские пятиборцы Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова выступят на Олимпийских играх в Токио. Атлеты завоевали четыре олимпийские лицензии: одну в мужских соревнованиях (Лифанов) и три - в женских (Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина). Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, решением тренерского штаба Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.