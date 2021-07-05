Директор стадиона "Фишт" оценил состояние арены после ливневых дождей в Сочи

В понедельник оперативный штаб по региону сообщал, что в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек в Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей. Пляжи в Сочи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены.

Несколько пансионатов и отелей подтоплено в Сочи после ливней

"Стадион и поле не пострадали, - сказал Богомолов. - "Фишт" полностью готов к началу нового сезона. Упавшие фан-барьеры не буду считать тем, что что-то пострадало".

Стадион "Фишт" был построен к зимней Олимпиаде-2014, на нем прошли церемонии открытия и закрытия Игр. Арена приняла четыре игры Кубка конфедераций - 2017 и шесть матчей чемпионата мира - 2018. Ее максимальная вместимость на играх РПЛ составляет 43,7 тыс. зрителей.

По итогам сезона-2020/21 "Сочи" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где 22 июля встретится с азербайджанским клубом "Кешля". Российская команда впервые в истории выступит в еврокубках. В первом туре нового сезона чемпионата России сочинцы на выезде 26 июля сыграют с "Нижним Новгородом". Первый домашний матч они проведут в рамках третьего тура РПЛ 9 августа, соперником по этой игре будет екатеринбургский "Урал".