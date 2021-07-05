AP: cмерть латвийского вратаря НХЛ спровоцировало попадание снаряда фейерверка

ТАСС, 5 июля. Латвийский вратарь Матисс Кивлениекс умер вследствие травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление судмедэксперта.

Ранее портал DELFI сообщил, что 4 июля во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал вратарю в грудную клетку в область сердца, после чего 24-летний голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" скончался на месте. Клуб позднее заявил, что причиной кончины стала травма головы, вызванная падением после несчастного случая с фейерверком.

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на мировом первенстве - 2018, где латвийцы заняли восьмое место.

Кивлениекс выступал за "Коламбус" с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ в карьере. Ранее он играл за фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд", в который перешел в 2017 году.