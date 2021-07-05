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Футбол в России

ЦСКА потерпел поражение в первом товарищеском матче под руководством Алексея Березуцкого

На сборе в Австрии армейцы уступили датскому "Копенгагену" со счетом 0:1

ТАСС, 5 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от датского "Копенгагена" со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

Единственный гол забил датский нападающий Расмус Хойлунд (31-я минута).

ЦСКА провел первый товарищеский матч под руководством Алексея Березуцкого. В июне российский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки хорвата Ивицы Олича.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. Московский клуб в первом туре нового сезона чемпионата России 25 июля дома сыграет с "Уфой".

Сбор команды в Австрии завершится 14 июля.

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