ЦСКА потерпел поражение в первом товарищеском матче под руководством Алексея Березуцкого

ТАСС, 5 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от датского "Копенгагена" со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

Единственный гол забил датский нападающий Расмус Хойлунд (31-я минута).

ЦСКА провел первый товарищеский матч под руководством Алексея Березуцкого. В июне российский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки хорвата Ивицы Олича.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. Московский клуб в первом туре нового сезона чемпионата России 25 июля дома сыграет с "Уфой".

Сбор команды в Австрии завершится 14 июля.