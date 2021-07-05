Баташова рассчитывает на борьбу за медали в пятиборье на Играх в Токио

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Российская спортсменка Ульяна Баташова рассчитывает завоевать медаль в пятиборье на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом она рассказала ТАСС в понедельник.

Баташова и Буряк стали третьими в эстафете на чемпионате Европы по пятиборью в России

В Нижнем Новгороде 5 июля начался чемпионат Европы по современному пятиборью. В первый день соревнований россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк завоевали бронзу в эстафете.

"Только самые высокие [ожидания от Олимпийских игр], конечно, есть планы на медали", - сказала Баташова.

Она отметила, что отсутствие гимна на Играх не повлияет на результаты спортсменов. "Могу сказать за всех спортсменов сборной, что мы любим нашу страну вне зависимости от того, будет ли там висеть наш флаг или звучать наш гимн. Наша страна у нас в сердце, и мы все делаем для достижения высших результатов", - добавила собеседница.

На Олимпийских играх в Токио в пятиборье выступят Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Баташова. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Баташова является серебряным призером чемпионата мира и пятикратной чемпионкой России.