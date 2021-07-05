Сезон для российских пятиборцев будет признан успешным в случае завоевания медалей Игр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Исполнительный директор Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Эдуард Зеновка рассчитывает, что члены сборной на Олимпийских играх в Токио завоюют медали, в таком случае сезон можно будет признать успешным. При этом задачи "кровь из носу" бороться за медали на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде перед спортсменами не стоит, сообщил он ТАСС в понедельник.

В федерации пятиборья считают, что чемпионат Европы в России организован на высоком уровне

"Для меня, как человека, представляющего руководство федерации, приемлемым результатом будут медали на Олимпийских играх. Вы знаете, если здесь [в Нижнем Новгороде] у нас не будет медалей, а там будут, то все посчитают сезон отличным. Еще раз повторюсь, что 100% задач кровь из носу завоевать здесь медали не стоит, это все-таки этап подготовки", - сказал он.

По его мнению, у спортсменов есть все шансы стать призерами Игр.

"Шанс есть всегда, а если мы имеем свежеиспеченного серебряного призера Сашу Лифанова, если мы имеем чемпионку мира 2017 года [Гульназ Губайдуллину], если мы имеем Ульяну Баташову в топ-10, всегда есть шансы. Мы очень надеемся, что они нас не подведут", - добавил собеседник.

Чемпионат Европы проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля. Соревнования принимают стадион "Нижний Новгород" (конкур, лазер-ран), ФОК "Мещерский" (фехтование) и бассейн "Дельфин" (плавание). В первый день россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк заняли третье место в женской эстафете.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.