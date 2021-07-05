Манчини считает несправедливым, что на полуфинале Евро будет мало итальянских болельщиков

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини выразил сожаление в связи с тем, что полуфинальный матч чемпионата Европы в Лондоне пройдет при почти полном отсутствии итальянских болельщиков. Комментарий тренера приводит газета The Guardian.

Матч 1/2 финала между сборными Италии и Испании пройдет 6 июля (начало - 22:00 мск).

"Я считаю, это довольно несправедливо, - сказал Манчини. - Проведение матчей при заполненных трибунах хорошо сказывается на футболе. Но я действительно считаю, что это несправедливо, что у нас не будет половины трибун, заполненной итальянскими болельщиками, и половины, заполненной испанцами".

Для прибывших в Англию действуют правила карантина: за 72 часа до вылета нужно сдать отрицательный ПЦР-тест, провести 10 дней в самоизоляции после прибытия в Англию, а также сделать два теста - на второй и восьмой день.

В другом полуфинале 7 июля встретятся сборные Дании и Англии. Финал пройдет 11 июля. Все матчи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", власти разрешили заполнять арену на 100%.