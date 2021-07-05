Матч Уимблдона с участием Медведева перенесли на 6 июля

ТАСС, 5 июля. Матч четвертого круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем будет завершен во вторник.

Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и одержал победу в третьем круге Уимблдона

Причиной переноса послужил дождь, не позволивший продолжить встречу. Матч был приостановлен при счете 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4 в пользу 25-летнего россиянина, который посеян на турнире под вторым номером. Хуркач имеет 14-й номер посева.

Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с восьмикратным победителем турнира швейцарцем Роджером Федерером.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.