Экипаж Сотникова выиграл ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 6 июля. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Экипаж преодолел всю дистанцию гонки за 6 часов 59 минут 53 секунды.

Финальный, пятый спецучасток по круговому маршруту "Горно-Алтайск - Горно-Алтайск" длиной 132,74 км Сотников преодолел за 1 час 29 минут 29 секунд, показав третий результат.

Вторым в общем зачете стал белорус Сергей Вязович на МАЗе (отставание 4 минуты 36 секунд), последнюю дистанцию он преодолел за 1 час 28 минут 14 секунд, показав лучшее время на этапе. Третье место занял россиянин Антон Шибалов (+5.37). Он стал вторым на финальном спецучастке (+0.20).

В зачете автомобилей выиграл француз Герлен Шишери (7:03.09), ставший первым на пятом этапе (1:24.50). Вторым в общем зачете стал россиянин Денис Кротов (+9.12), показавший второй результат на финальном спецучастке (+4.46), третьим стал француз Жером Пелише (+22.24), преодолевший финальный спецучасток с отставанием в 5 минут 12 секунд от лидера (третий результат).

В зачете мотоциклов победителем стал австриец Маттиас Валькнер (6:19.18), он финишировал вторым на пятом этапе ралли, отстав от лидера австралийца Дэниела Сандерса (1:04.05) на 1 минуту 16 секунд. Второе место занял американец Скайлер Хоу (+6.20), показавший четвертый результат на финальном этапе (+2.49). Третьим в общем зачете стал аргентинец Франко Кайми (+6.26), его время на финальном спецучастке - 1:06.11 (третий результат).

В 2021 году планировалось провести десять этапов ралли "Шелковый путь" с 1 по 11 июля по территории России и Монголии. В субботу отрезок гонки в Монголии был отменен из-за эпидемиологической ситуации, вместо семи этапов в Монголии были проведены три по территории России. Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса.