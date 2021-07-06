Матыцин возглавит штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных России к Олимпиаде

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин возглавит межведомственный штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

"С 15 июля здесь будет организован круглосуточно работающий межведомственный штаб, я его возглавлю, - сказал Матыцин. - В штаб войдут представители министерства иностранных дел, министерства спорта и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Руководить делегацией в Токио будет Станислав Поздняков (глава Олимпийского комитета России - прим. ТАСС)".

Основными функциями штаба являются контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций, которые участвуют в подготовке российских сборных к Олимпийских играм.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.