Матыцин на следующей неделе планирует встретиться с руководством РФС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в ближайшее время планирует встретиться с руководством Российского футбольного союза (РФС). Об этом Матыцин во вторник сообщил журналистам.

5 июля Матыцин сообщил, что заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдет в ближайшее время. Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения.

"Мы планируем в самое ближайшее время встретиться [с руководством РФС]. Не на этой неделе. Скорее всего, на следующей", - сказал Матыцин.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 2 июля назвал результаты российской команды неудовлетворительными, а Матыцин заявил о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.