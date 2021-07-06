Тарпищев назвал неплохим выступление Медведева на Уимблдоне

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев неплохо выступил на Уимблдоне, несмотря на поражение в четвертом круге турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Во вторник Медведев проиграл Хуберту Хуркачу. Матч должен был завершиться 5 июля, но был перенесен на следующий день из-за дождя. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 24-летнего поляка, посеянного на турнире под 14-м номером.

"Соперник тактически грамотно сыграл, Медведев в этом компоненте проиграл. И сразу не вошел в матч. Но ничего, выступил неплохо на Уимблдоне, а до Олимпиады время есть - будем готовиться", - сказал Тарпищев.

Медведеву 25 лет. Россиянин является обладателем 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). Россиянин показал свой лучший результат на Уимблдоне, ранее он не проходил дальше третьего круга.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.