Тренер сборной России доволен результатами эстафет на чемпионате Европы по пятиборью

Соревнования проходят с 5 по 11 июля. В понедельник россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк заняли третье место в женской эстафете, во вторник Александр Лифанов и Кирилл Беляков финишировали третьими в мужской эстафете.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев доволен результатами спортсменов по итогам двух соревновательных дней на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"В целом, наверное, да. Медали - это хорошо", - сказал Моисеев.

Он при этом отметил, что Александру Лифанову необходимо в оставшееся до Олимпиады время поработать над верховой ездой и стрельбой. "Если разбирать глобально по видам, конечно, есть проблемы с Александром Лифановым, сейчас мы работаем, пока что он не справляется в технических видах, это касается верховой езды и стрельбы в комбайне. Функционально видно, что хорошо готов, но над техническими моментами, конечно, нужно работать. Остается не очень много времени до Олимпийских игр, будем стараться все эти вещи исправлять", - сказал собеседник.

Моисеев отметил, что команда постарается в идеальном состоянии подойти к Олимпийским играм. "Мы будем все для этого делать, но это спорт, сейчас загадывать тяжело, очень сложный вид - верховая езда, стрельба, мы будем готовиться максимально, чтобы на Олимпийских играх показать максимальный результат", - добавил собеседник.

На Играх в Токио в пятиборье выступят три российских спортсмена - Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.