{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по пятиборью в России

Тренер сборной России доволен результатами эстафет на чемпионате Европы по пятиборью

Соревнования проходят в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев доволен результатами спортсменов по итогам двух соревновательных дней на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

Соревнования проходят с 5 по 11 июля. В понедельник россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк заняли третье место в женской эстафете, во вторник Александр Лифанов и Кирилл Беляков финишировали третьими в мужской эстафете.

На эту тему
Лифанов и Беляков стали третьими в эстафете на чемпионате Европы по пятиборью в России
Лифанов и Беляков стали третьими в эстафете на чемпионате Европы по пятиборью в России

"В целом, наверное, да. Медали - это хорошо", - сказал Моисеев.

Он при этом отметил, что Александру Лифанову необходимо в оставшееся до Олимпиады время поработать над верховой ездой и стрельбой. "Если разбирать глобально по видам, конечно, есть проблемы с Александром Лифановым, сейчас мы работаем, пока что он не справляется в технических видах, это касается верховой езды и стрельбы в комбайне. Функционально видно, что хорошо готов, но над техническими моментами, конечно, нужно работать. Остается не очень много времени до Олимпийских игр, будем стараться все эти вещи исправлять", - сказал собеседник.

Моисеев отметил, что команда постарается в идеальном состоянии подойти к Олимпийским играм. "Мы будем все для этого делать, но это спорт, сейчас загадывать тяжело, очень сложный вид - верховая езда, стрельба, мы будем готовиться максимально, чтобы на Олимпийских играх показать максимальный результат", - добавил собеседник.

На Играх в Токио в пятиборье выступят три российских спортсмена - Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Теги
Чемпионат Европы по пятиборью в России
Евро-2020
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Сборные Англии и Дании сыграют в полуфинале Евро
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Читать полностью