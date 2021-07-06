В Петербурге бесплатным проездом воспользовались более 300 тысяч болельщиков на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Общественный транспорт Петербурга во время проведения чемпионата Европы перевез более 300 тысяч болельщиков. Итоги транспортного обеспечения матчей Евро-2020 подвели во вторник в городском комитете по транспорту.

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"329 792 пассажира воспользовались правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Основная нагрузка по перевозке болельщиков ожидаемо легла на метрополитен. Станции метро "Крестовский остров" и обновленная станция "Зенит" успешно справились с возросшим пассажиропотоком", -говорится в сообщении пресс-службы.

В комитете по транспорту также отметили, что специальные автобусы-шаттлы СПб ГУП "Пассажиравтотранс" выполнили 6 511 рейсов и перевезли 58 612 бесплатных пассажиров. Трамваями СПб ГУП "Горэлектротранс" воспользовались 7 592 болельщика.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге состоялось семь матчей турнира, из них две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал 2 июля.