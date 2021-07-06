{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

В Петербурге бесплатным проездом воспользовались более 300 тысяч болельщиков на Евро

Основная нагрузка по перевозке фанатов легла на метрополитен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Общественный транспорт Петербурга во время проведения чемпионата Европы перевез более 300 тысяч болельщиков. Итоги транспортного обеспечения матчей Евро-2020 подвели во вторник в городском комитете по транспорту.

На эту тему
Фан-зона на Дворцовой площади будет работать до конца Евро
Фан-зона на Дворцовой площади будет работать до конца Евро

"329 792 пассажира воспользовались правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Основная нагрузка по перевозке болельщиков ожидаемо легла на метрополитен. Станции метро "Крестовский остров" и обновленная станция "Зенит" успешно справились с возросшим пассажиропотоком", -говорится в сообщении пресс-службы.

В комитете по транспорту также отметили, что специальные автобусы-шаттлы СПб ГУП "Пассажиравтотранс" выполнили 6 511 рейсов и перевезли 58 612 бесплатных пассажиров. Трамваями СПб ГУП "Горэлектротранс" воспользовались 7 592 болельщика.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге состоялось семь матчей турнира, из них две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал 2 июля.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Сборные Англии и Дании сыграют в полуфинале Евро
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Читать полностью